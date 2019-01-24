Ümraniyesporlu Taraftarlar, Fenerbahçe Maçının Son Anlarında, "Seneye Görüşürüz Fenerbahçe" Tezahüratında Bulundu
Fenerbahçe'yi kupada saf dışı bırakan Ümraniyespor'da taraftarlar, maçın son anlarında "Seneye görüşürüz Fenerbahçe" tezahüratında bulundu. Sarı-lacivertliler bu tezahürata sosyal medyadan tepki gösterdi.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ikinci maçında Ülker Stadında Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor'u konuk etti. Karşılaşma 1-0 Ümraniyespor'un üstünlüğü ile sona erdi. Gol, 89. dakikada Leandrinho'dan geldi. İlk maçı da 1-0 kazanan Ümraniyespor, Türkiye Kupasında çeyrek finale yükseldi.
"SENEYE GÖRÜŞÜRÜZ FENERBAHÇE"
Karşılaşmayı izlemek için Ülker Stadına giden Ümraniyesporlu taraftarlar, maçın son anlarında Fenerbahçelileri kızdıran bir tezahüratta bulundu. Az sayıdaki Ümraniyespor taraftarı, maçın son dakikalarında, "Seneye görüşürüz Fenerbahçe" tezahüratında bulundu. Bu tezahürat büyük tepki çekti.
KARŞILAŞMA, FENERBAHÇE TARAFTARINA KAPALIYDI
Fenerbahçe bilindiği üzere geçtiğimiz sezon Beşiktaş maçında yaşanan olaylar nedeniyle seyircisiz oynama cezası almıştı.
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allah belanızı versin bu takımı bu hale getiren kimlerin bu duruma düşürmede payı varsa allah belasını versin hakkım haram olsunCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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DOĞRUCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Büyük bir takım bu hale nasıl gelir yazıkCevap Yaz 8 2 Yayından KaldırADIMIYAZMIYORUM: Şike yaptığı zamanlar var evet o konuda Trabzon spora haksızlık edildi.Tüm 12 yorumu okumak için tıklayın4 1 Yayından Kaldır