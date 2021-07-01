Ümraniyespor, Yacine Bammou'yu transfer etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Fransız Kulübü Caen'den Yacine Bammou'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Fransız Kulübü Caen'den Yacine Bammou'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz, Fransız kulübü SM Caen'den 29 yaşındaki santrafor ve kanat oyuncusu Yacine Bammou ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Bammou'ya hoş geldin diyor, kırmızı-beyazlı formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür