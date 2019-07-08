Ümraniyespor, Veysel Sapan'ı kadrosuna kattı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Ümraniyespor, kaleci Veysel Sapan'ı transfer etti.

Ümraniyespor, Veysel Sapan'ı kadrosuna kattı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Ümraniyespor, kaleci Veysel Sapan'ı transfer etti.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kaleci Veysel Sapan'ın Bayrampaşa'dan kulübümüze transferini kamuoyuna saygıyla bildirir, genç oyuncuya renklerimiz altında nice zaferler dileriz." denildi.
Anlaşmanın 3 yıllık olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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