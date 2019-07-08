Ümraniyespor, Veysel Sapan'ı kadrosuna kattı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Ümraniyespor, kaleci Veysel Sapan'ı transfer etti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kaleci Veysel Sapan'ın Bayrampaşa'dan kulübümüze transferini kamuoyuna saygıyla bildirir, genç oyuncuya renklerimiz altında nice zaferler dileriz." denildi.

Anlaşmanın 3 yıllık olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA