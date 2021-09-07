Ümraniyespor, Trabzonspor'dan Faruk Can Genç'i kiraladı
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Ümraniyespor, Trabzonspor'dan Faruk Can Genç'i kiraladı

Ümraniyespor, Trabzonspor'dan Faruk Can Genç'i kiraladı
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

TFF 1. Lig ekiplerinden Bereket Sigorta Ümraniyespor, Trabzonspor'dan sol bek Faruk Can Genç'i 1 sezonluğuna kiraladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bereket Sigorta Ümraniyespor, Trabzonspor'dan sol bek Faruk Can Genç'i 1 sezonluğuna kiraladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Trabzonspor'dan 21 yaşındaki sol bek Faruk Can Genç'i renklerine kiralık olarak bağladı. Faruk Can'a 'hoş geldin' diyor, nice başarılar diliyoruz." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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