Ümraniyespor, teknik direktör Ahmet Taşyürek ile nikah tazeledi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, teknik direktör Ahmet Taşyürek ile sözleşme yeniledi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 46 yaşındaki teknik adamla 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Kulüp tesislerinde yapılan imza töreninde, başkan Recep Yoğurtçu ve sportif direktör Ergün Keleş de yer aldı.

Kaynak: AA