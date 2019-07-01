Ümraniyespor, teknik direktör Ahmet Taşyürek ile nikah tazeledi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, teknik direktör Ahmet Taşyürek ile sözleşme yeniledi.

Ümraniyespor, teknik direktör Ahmet Taşyürek ile nikah tazeledi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, teknik direktör Ahmet Taşyürek ile sözleşme yeniledi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 46 yaşındaki teknik adamla 1 yıllık sözleşme imzalandı.
Kulüp tesislerinde yapılan imza töreninde, başkan Recep Yoğurtçu ve sportif direktör Ergün Keleş de yer aldı.

Kaynak: AA
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