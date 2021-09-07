Ümraniyespor, Stefano Napoleoni ile sözleşme imzaladı
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Ümraniyespor, Stefano Napoleoni ile sözleşme imzaladı

Ümraniyespor, Stefano Napoleoni ile sözleşme imzaladı
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

TFF 1. Lig ekiplerinden Bereket Sigorta Ümraniyespor, Süper Lig'de Medipol Başakşehir ve Göztepe formaları giyen İtalyan futbolcu Stefano Napoleoni'yi kadrosuna kattı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bereket Sigorta Ümraniyespor, Süper Lig'de Medipol Başakşehir ve Göztepe formaları giyen İtalyan futbolcu Stefano Napoleoni'yi kadrosuna kattı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 35 yaşındaki İtalyan futbolcuyla 1 yıllık anlaşma imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, "Napoleoni'ye 'hoş geldin' diyor, nice başarılar diliyoruz." denildi.

Türkiye'ye Şubat 2016'da gelen Napoleoni, 115 Süper Lig karşılaşmasında 18 gol attı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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