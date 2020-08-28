Ümraniyespor, Moussa Sow'u kadrosuna kattı
TFF 1. Lig ekipleriden Ümraniyespor, Senegalli golcü Moussa Sow'u kadrosuna kattı.
28.08.2020 12:39 | Son Güncelleme: 28.08.2020 12:39
TFF 1. Lig ekipleriden Ümraniyespor, Senegalli golcü Moussa Sow'u kadrosuna kattı.
Ümraniyespor Kulübü Başkanı Tarık Aksar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Moussa Sow ile anlaştık. 1+1 yıllık sözleşme imzaladık. Hayırlı olsun. İlerleyen günlerde imza töreni düzenleyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Sow, daha önce Fenerbahçe, Bursaspor ve Gaziantep FK takımlarında forma giymişti.
Kaynak: AA