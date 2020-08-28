Ümraniyespor, Moussa Sow'u kadrosuna kattı TFF 1. Lig ekipleriden Ümraniyespor, Senegalli golcü Moussa Sow'u kadrosuna kattı.

TFF 1. Lig ekipleriden Ümraniyespor, Senegalli golcü Moussa Sow'u kadrosuna kattı.

Ümraniyespor Kulübü Başkanı Tarık Aksar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Moussa Sow ile anlaştık. 1+1 yıllık sözleşme imzaladık. Hayırlı olsun. İlerleyen günlerde imza töreni düzenleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sow, daha önce Fenerbahçe, Bursaspor ve Gaziantep FK takımlarında forma giymişti.

Kaynak: AA