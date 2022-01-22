Recep Uçar: "Bu galibiyet bizim için çok önemli" - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Recep Uçar: "Bu galibiyet bizim için çok önemli"

İhlas Haber Ajansı / Uygar Aydın - Haberler | Spor

- Recep Uçar: "Bu galibiyet bizim için çok önemli" Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Menemenspor karşısında çok önemli ve değerli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

- Recep Uçar: "Bu galibiyet bizim için çok önemli"

İSTANBUL - Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Menemenspor karşısında çok önemli ve değerli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Ümraniyespor, sahasında Menemenspor'u 2-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Bu haftada kazanılan galibiyet bizim için değerli ve önemli. Menemenspor ligin dirençli takımlarından biriydi. İlk yarı kontrolümüzde geçti ve 1-0 önde bitirdik. Oyun iki bölümden oluştu, 69'uncu dakikaya kadar ayrı bir oyun, 69. dakikadan sonra bir başka bölüm vardı. 2-0'a kadar her şey kontrolümüzdeydi. Skoru koruma isteği ve rakibin direnişi bizim adımıza zorlaştırdı. Her şeye rağmen bu zorlu şartlarda kazanılan 3 puandan dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum. Arkalarında ciddi medya ve taraftar desteği olan, finansal olarak büyük camialarla buraya kadar yarışmak kolay değil. Bunu şu ana kadar gerçekleştiren oyuncularımı kutluyorum ve bu yarışın devamını kolay geçmeyeceğini biliyorum. Bu şehirde yaşayan, aidiyet hisseden ve futbolu seven herkesi yanımızda görmek istiyoruz. Umarım burada daha coşkulu ortamda şampiyonluk yarışı vermek bize nasip olur" ifadelerini kullandı.

Recep Uçar: Bu galibiyet bizim için çok önemli

Recep Uçar: Bu galibiyet bizim için çok önemli

Recep Uçar: Bu galibiyet bizim için çok önemli

İhlas Haber Ajansı / Uygar Aydın - Spor Haberleri

Ümraniyespor, Spor Toto, Sigorta, oyunlar, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title