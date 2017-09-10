Ümraniyespor - İstanbulspor: 1-0

TFF Birinci Lig 4. hafta mücadelesinde Ümraniyespor, evinde İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti.



Ümraniye İlçe Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz geçildi.



51. dakikada ev sahibi ekip Serdar Özbayraktar ile 1-0 öne geçti.



Maçın kalan bölümünde gol sesi çıkmayınca mücadele 1-0'lık Ümraniyespor üstünlüğüyle tamamlandı. Bu sonuçla birlikte Ümraniyespor puanını 9'a yükseltirken, İstanbulspor 4 puanda kaldı. - İstanbul