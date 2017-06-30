Ümraniyespor İlk Transferini Yaptı
TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Nijeryalı oyuncu Leventise Owuzie Azubuike ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Nijeryalı oyuncu Leventise Owuzie Azubuike ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
İmza töreni kırmızı-beyazlı kulübün Hekimbaşı'ndaki tesislerinde başkan Recep Yoğurtçu ve kulüp menajeri Ergun Keleş'in katılımıyla gerçekleştirildi.
Geçen sezon Nijerya Akademi Ligi takımlarından FC Bethel International ekibinde forma giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu önümüzdeki sezon ilk kez profesyonel olarak oynayacak.