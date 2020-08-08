Ümraniyespor, Hırvat golcü Zivkovic'i renklerine bağladı
TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Hırvat futbolcu Ante Zivkovic'i kadrosuna dahil etti.
08.08.2020 15:19 | Son Güncelleme: 08.08.2020 16:22
TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Hırvat futbolcu Ante Zivkovic'i kadrosuna dahil etti.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki forvet oyuncusu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, Zivkovic'in son olarak forma giydiği Slovenya ekibi Aluminij'de 33 maçta 15 gol attığı aktarıldı.
Kaynak: AA