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Ümraniyespor, Hırvat golcü Zivkovic'i renklerine bağladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Hırvat futbolcu Ante Zivkovic'i kadrosuna dahil etti.

Ümraniyespor, Hırvat golcü Zivkovic'i renklerine bağladı
08.08.2020 15:19 | Son Güncelleme: 08.08.2020 16:22

TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Hırvat futbolcu Ante Zivkovic'i kadrosuna dahil etti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki forvet oyuncusu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, Zivkovic'in son olarak forma giydiği Slovenya ekibi Aluminij'de 33 maçta 15 gol attığı aktarıldı.

Kaynak: AA

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