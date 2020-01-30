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Ümraniyespor, Hırvat futbolcu Mujan'ı sezon sonuna kadar kiraladı

TFF 1. Lig ekibi Cesar Grup Ümraniyespor, Hırvat kanat oyuncusu Tonci Mujan'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı.

30.01.2020 15:36 | Son Güncelleme: 30.01.2020 15:36
Ümraniyespor, Hırvat futbolcu Mujan'ı sezon sonuna kadar kiraladı

TFF 1. Lig ekibi Cesar Grup Ümraniyespor, Hırvat kanat oyuncusu Tonci Mujan'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı.

temsilcisinden yapılan açıklamada, 'nın NK Domzale takımından kiralanan Mujan'ın satın alma opsiyonunun da bulunduğu aktarıldı.

Cesar Grup Ümraniyespor'un 24 yaşındaki yeni transferi bu sezon NK Domzale'yle 24 maça çıktı.

Kaynak: AA
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