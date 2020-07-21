Ümraniyespor'da Tarık Tekdal ve Bahadır Taşdelen ile yollar ayrıldı
TFF 1. Lig ekibi Cesar Grup Ümraniyespor'da futbolcular Tarık Tekdal ve Bahadır Taşdelen ile yollar ayrıldı.
21.07.2020 21:57 | Son Güncelleme: 21.07.2020 22:06
TFF 1. Lig ekibi Cesar Grup Ümraniyespor'da futbolcular Tarık Tekdal ve Bahadır Taşdelen ile yollar ayrıldı.
Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcularımızdan Bahadır Taşdelen ve Tarık Tekdal ile yaptığımız değerlenme sonucu yollarımızı karşılıklı olarak ayırma kararı almış bulunmaktayız. Taşdelen ve Tekdal'a takımımıza kattıkları için teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA