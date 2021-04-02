Ümraniyespor'da Recep Uçar'ın sözleşmesi uzatıldı
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Ümraniyespor'da Recep Uçar'ın sözleşmesi uzatıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Ümraniyespor'da Recep Uçar'ın sözleşmesi uzatıldı

Ümraniyespor, Teknik Direktör Recep Uçar'ın sözleşmesini 2 yıllığına uzattığını duyurdu.

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Ümraniyespor, Teknik Direktör Recep Uçar'ın sözleşmesini 2 yıllığına uzattığını duyurdu.

TFF 1. Lig'de mücadele eden Ümraniyespor'da Teknik Direktör Recep Uçar ile yeni mukavele imzalandı. İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Recep Uçar'ın sözleşmesini 2 yıl daha uzattı. Uçar ve ekibi, 2022-2023 sezonu sonuna kadar görevine devam edecek.

Bu imzanın camiamız için hayırlısı olmasını diler, başarılarla devam edecek bir hikayenin parçası olmasını temenni ederiz" denildi.

Ümraniyespor, ligde geride kalan 27 haftada topladığı 37 puanla 11. sırada bulunuyor - İSTANBUL

Ümraniyespor'da Recep Uçar'ın sözleşmesi uzatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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