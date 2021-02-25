Ümraniyespor'da 3 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ümraniyespor'da 3 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

25.02.2021 18:25 | Son Güncelleme: 25.02.2021 18:28
Ümraniyespor'da 3 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'da 3 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'da 3 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Ümraniyespor Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ligin 24. haftasındaki Altınordu müsabakası öncesi yapılan Kovid-19 testlerinde 3 futbolcumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcularımız karantinaya alınmış olup, durumları yakından gözlemlenmektedir." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin Donald Trump Pervin Buldan Berat Albayrak Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Cansu Dere Defne Samyeli Meltem Miraloğlu
Spor Can Bartu Ünal Karaman Osman Özköylü Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ümraniyespor'da 3 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.2.2021 18:31:29. #1.15#
title