Ümraniyespor'da 3 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'da 3 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Ümraniyespor Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ligin 24. haftasındaki Altınordu müsabakası öncesi yapılan Kovid-19 testlerinde 3 futbolcumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcularımız karantinaya alınmış olup, durumları yakından gözlemlenmektedir." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar