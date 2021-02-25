Ümraniyespor'da 3 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
25.02.2021 18:25 | Son Güncelleme: 25.02.2021 18:28
TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'da 3 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'da 3 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Ümraniyespor Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ligin 24. haftasındaki Altınordu müsabakası öncesi yapılan Kovid-19 testlerinde 3 futbolcumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcularımız karantinaya alınmış olup, durumları yakından gözlemlenmektedir." denildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar