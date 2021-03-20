Ümraniyespor-Balıkesirspor maçının ardından
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Ümraniyespor-Balıkesirspor maçının ardından

20.03.2021 16:19 | Son Güncelleme: 20.03.2021 16:33
Ümraniyespor-Balıkesirspor maçının ardından

TFF 1. Lig'in 27. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor'u 2-1 mağlup eden Aydeniz Et Balıkesirspor'da yardımcı antrenör Şaban Özdeş, gol yedikten hemen sonra beraberliği bulmalarının dirençlerini arttırdığını söyledi.

TFF 1. Lig'in 27. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor'u 2-1 mağlup eden Aydeniz Et Balıkesirspor'da yardımcı antrenör Şaban Özdeş, gol yedikten hemen sonra beraberliği bulmalarının dirençlerini arttırdığını söyledi.

Cezalı olan teknik direktör Yusuf Şimşek'in yerine maçın ardından düzenlenen basın toplantısına katılan Şaban Özdeş, "Oyunu doğru oynamak gerekiyordu. Topun rakipteki ve bizdeki halini planlamak gerekiyordu. Çıkarken kaybettiğimiz toplarla net pozisyonlar verdik ama bugün kalecimiz günündeydi. Golü yedikten sonra beraberlik golünü bulmamız direncimizi arttırdı." diye konuştu.

Planladıkları puana yaklaştıklarını söyleyen Özdeş, "İkinci yarıda oyun başladıktan sonra ikinci bölgeyi daha iyi savunmamız gerektiğini oyuncularımıza söyledik. Rakibimizi de kutluyorum. İyi mücadele ettiler. Yusuf hoca ile anlaştığımız zaman yaptığımız planlamada milli takım arasına kadar maksimum puanı almak istiyorduk. Bunun birkaç puan altında kaldık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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