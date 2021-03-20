Ümraniyespor-Balıkesirspor maçının ardından
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ümraniyespor-Balıkesirspor maçının ardından

20.03.2021 16:17 | Son Güncelleme: 20.03.2021 16:34
Ümraniyespor-Balıkesirspor maçının ardından

TFF 1. Lig'in 27. haftasında Aydeniz Et Balıkesirspor'a 2-1 yenilen Bereket Sigorta Ümraniyespor'da teknik direktör Recep Uçar, ikinci yarıda planlarının dışına çıktıklarını söyledi.

TFF 1. Lig'in 27. haftasında Aydeniz Et Balıkesirspor'a 2-1 yenilen Bereket Sigorta Ümraniyespor'da teknik direktör Recep Uçar, ikinci yarıda planlarının dışına çıktıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Uçar, "Balıkesir maçını kazanıp o ivmeyle devam etmek istiyorduk. Hafta boyunca hazırlıklarımız iyi geçmişti. İlk yarıda bütün düşündüğümüz planları uyguladık." diye konuştu.

Balıkesirspor'un ciddi bir mücadele ortaya koyduğunu aktaran Uçar, şunları kaydetti:

"İlk yarıda net 5 pozisyondan sadece birini değerlendirdik ve attığımız golün ardından yediğimiz golle devre 1-1 sonuçlandı. İkinci yarıda da planımız aynı mantalite ile devam etmekti ama planların dışına çıktık. Rakibimiz de düşme hattının hemen üstünde olduğu için ciddi bir mücadele ortaya koyup sert savunma yaptı. Beklemediğimiz, bizi üzen bir mağlubiyet oldu. Kalan haftalarda toplayabildiğimiz bütün puanları toplayıp ligi en iyi yerde bitirmeye gayret edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Pervin Buldan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Şeyma Subaşı Ayşegül Çınar Uraz Kaygılaroğlu
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Fatih Terim Bülent Uygun Halis Özkahya
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ümraniyespor-Balıkesirspor maçının ardından - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2021 16:50:00. #1.16#
title