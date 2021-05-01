Mustafa Denizli: "Her geçen gün üstüne koymalıyız"
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Mustafa Denizli: "Her geçen gün üstüne koymalıyız"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Ümraniyespor galibiyeti sonrası, "İnanan bir takım var. Her geçen gün üstüne biraz daha koymalıyız. Potansiyelimiz var" dedi.

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Ümraniyespor galibiyeti sonrası, "İnanan bir takım var. Her geçen gün üstüne biraz daha koymalıyız. Potansiyelimiz var" dedi.

TFF 1. Lig'in 33. haftasında Altay, Ümraniyespor deplasmanında 1-0 galip ayrılarak üç puanın sahibi tarafı oldu. Mücadele sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulunan Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, "Hem benim hem de futbolcularım adına zorlu bir 90 dakika oldu. Her türlü sonucun alındığı 1. Lig'de en azından Play-Off hedefimizi garantilemek için mutlaka kazanmamız gerekiyordu. Arkamızdan gelen takımlardan biri Ümraniyespor'du. Bunu bertaraf ettik. Hafta içinde yaptığımız çalışmalarda oyuncuların vücut dili bu maç için iyi sinyaller veriyordu. Bunun sonucunu da bugün aldık. Bu büyük camia, yetiştiğim camia her şeye layık bir camia. Dolayısıyla zor bir dönemdeyiz. İnanan bir takım var. Her geçen gün üstüne biraz daha koymalıyız. Potansiyelimiz var. Ben de tüm potansiyelimi ortaya koyacağım. Bundan sonra rakibimiz kim olacak onu değerlendireceğiz. İlk yarıda çok top kaybı yaptık. Topu geri kazanmak için efor sarf ettik. Topun ne kadar değerli olduğunu ikinci yarı hissederek oynadık. Pozisyonlarımız da oldu. Mutlak bir galibiyete ihtiyacımız vardı ve bunu elde ettik" diye konuştu. - İSTANBUL

Mustafa Denizli: 'Her geçen gün üstüne koymalıyız'
Mustafa Denizli: 'Her geçen gün üstüne koymalıyız'
Mustafa Denizli: 'Her geçen gün üstüne koymalıyız'
Mustafa Denizli: 'Her geçen gün üstüne koymalıyız'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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