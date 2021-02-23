Ümraniyespor-Adana Demirspor maçının ardından
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ümraniyespor-Adana Demirspor maçının ardından

23.02.2021 16:05 | Son Güncelleme: 23.02.2021 16:08
Ümraniyespor-Adana Demirspor maçının ardından

TFF 1. Lig'in 23. haftasında sahasında Adana Demirspor ile 0-0 berabere kalan Bereket Sigorta Ümraniyespor'un teknik direktörü Recep Uçar, 1 puanın kendileri için kazanç olduğunu söyledi.

TFF 1. Lig'in 23. haftasında sahasında Adana Demirspor ile 0-0 berabere kalan Bereket Sigorta Ümraniyespor'un teknik direktörü Recep Uçar, 1 puanın kendileri için kazanç olduğunu söyledi.

Ümraniye Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Uçar, sezona şampiyonluk parolasıyla giren, hem sezon başı hem de ara transfer döneminde kadrosunu bu doğrultuda güçlendiren bir ekiple mücadele ettiklerini belirtti.

Maçın genelinde pozisyonlar yakaladıklarını ve final paslarında başarılı olamadıklarını dile getiren Uçar, şunları kaydetti:

"İlk yarıda oyun üstünlüğü elimizdeydi. Adana Demirspor'un normal standartlarının üzerinde savunma yapması gol bulmamızı zorlaştırdı. İkinci yarı orta saha mücadelesi şeklinde geçti. Finali yapmayı başaramadık. Neticesinde 1 puan aldık. 2 puan kayıp mı yoksa 1 puan kazanç mı dersek biz zor kaybeden bir ekip oluşturmak istiyorduk. Bizim adımıza kazanç olduğunu düşünüyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Özlem Zengin Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Mustafa Ceceli Meltem Miraloğlu İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Ersun Yanal Aykut Kocaman Nihat Özdemir Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler İzmir Terör Manisa Göztepe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ümraniyespor-Adana Demirspor maçının ardından - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.2.2021 16:31:05. #1.16#
title