Ümraniyespor-Adana Demirspor maçının ardından
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Ümraniyespor-Adana Demirspor maçının ardından

23.02.2021 15:55 | Son Güncelleme: 23.02.2021 15:58
Ümraniyespor-Adana Demirspor maçının ardından

TFF 1. Lig'in 23. haftasında deplasmanda Bereket Sigorta Ümraniyespor ile 0-0 berabere kalan Adana Demirspor'un teknik sorumlusu Serkan Damla, 2 puan kaybettiklerini söyledi.

TFF 1. Lig'in 23. haftasında deplasmanda Bereket Sigorta Ümraniyespor ile 0-0 berabere kalan Adana Demirspor'un teknik sorumlusu Serkan Damla, 2 puan kaybettiklerini söyledi.

Maçın genelinde iyi savunma yaptıklarını ancak final paslarında başarısız olduklarını dile getiren Damla, şunları kaydetti:

"Takım savunmasını doğru yaparak, bloklar arası mesafeyi kısa tutarak çabuk hücumlar yapıp buradan 3 puanla dönmek istiyorduk. Final paslarında daha dikkatli olsak buradan 3 puanla ayrılabilirdik. 2 puan kaybettiğimizi düşünüyorum. Rakibimize neredeyse hiç pozisyon vermedik. Bunlar sevindirici ama kazanarak gitmemiz gerekiyordu. Hala şampiyonluk umudumuz var. Tüm final maçlarını kazanmak istiyoruz. Samet hocanın da katkılarıyla bu takımı el birliğiyle şampiyon yapacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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