Ümraniyespor: 1-4
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Ümraniyespor: 1-4

Ümraniyespor: 1-4
Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK - Haberler | Spor

STAT: AtatürkHAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu (xxx), Hüsnü Emre Çelimli (xxx), Mehmet Akıncık (xxx)BEYPİLİÇ BOLUSPOR: Selmani (xx)- Fethi (xx), Ali (xx), Burak (x)(Dk. 46 Aykut x), Oğuzhan (xx), Tugay (xx), Muhsin (xx), Abdullayev (xx)(Dk. 65 Gyasi xx), Muhammed (x)(Dk. 65 Marlinho xx), Gökhan (xx)(Dk.

STAT: Atatürk

HAKEMLER:  Direnç Tonusluoğlu (xxx), Hüsnü Emre Çelimli (xxx), Mehmet Akıncık (xxx)

BEYPİLİÇ BOLUSPOR: Selmani (xx)- Fethi (xx), Ali (xx), Burak (x)(Dk. 46 Aykut x), Oğuzhan (xx), Tugay (xx), Muhsin (xx), Abdullayev (xx)(Dk. 65 Gyasi xx), Muhammed (x)(Dk. 65 Marlinho xx), Gökhan (xx)(Dk. 80 Arda), Kassongo (xx)(Dk. 76 Hamza xx)ÜMRANİYESPOR: Orkun (xxx)- Vrsajevic (xxx), Alim (xx), Glumac (xx), Ercan (xx) Atakan (x)(Dk. 24 Gomis xx), Serkan (xx)(Dk. 85 Gökhan Süzen), Kartal (xx), Yusuf Emre (xxx) (Dk. 86 Mustafa), Camara (xxxx)(Dk. 86 Batuhan), Mayi (xx)(Dk. 76 Kehinde xx)GOLLER: Dk. 36 Gökhan Sazdağı (Beypiliç Boluspor) - Dk. 18 Vrsajevic, Dk. 27 Yusuf Emre, Dk. 81 Camara, Dk. 83 Kehinde (Ümraniyespor)SARI KARTLAR: Oğuzhan, Ali Keten, Fethi (Beypiliç Boluspor), Kevin Mayi, Kartal (Ümraniyespor)

TFF 1'inci Lig'in 30'uncu haftasında Beypiliç Boluspor, sahasında Ümraniyespor'a 4-1 mağlup oldu.

15'inci dakikada sağ kanattan gelişen Boluspor atağında Kassongo ortasını açtı. Gökhan Sazdağı'nın vuruşunda topu dışarı gönderdi.18'nci dakikada konuk ekip öne geçti. ceza sahası içinde sağ çaprazında topla buluşan Vrsajevic'in vuruşunda top ağlara gitti: 0-1. 27'nci dakikada ceza sahasında güzel paslaşmalar sonucu topla son buluşan Yusuf'un sert ve düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-2. 35'inci dakikada, ceza sahası içinde Ercan Coşkun'un Bolusporlu oyuncu Gökhan Sazdağı'na müdahalesinde hakem penaltı noktasını gösterdi.36'ıncı dakikada, Gökhan Sazdağı'nın kullandığı penaltıda top ağlara gitti: 1-2. 44'üncü dakikada Ercan'ın uzak mesafeden çok sert vuruşunda top kaleci Selmani'nin de eline temas ederek direğe çarpıp kornere çıktı.62'nci dakikada Beypiliç Boluspor atağında, Gökhan Sazdağı'nın ara pasında topla buluşan Kassongo'nun kaleci ile karşı karşıya yaptığı vuruşunda kaleci Orkun gole izin vermedi.81'inci dakikada kullanılan köşe vuruşunda açılan ortaya Kehinde'nin kafa vuruşu Bolusporlu Oğuzhan'dan sekerek Camara'nın önüne düştü. Camara'nın şutunda top ağlarla buluştu: 1-3.

83'üncü dakikada Ümraniyespor atağında savunmanın arkasına atılan ara pasında topla buluşan Kehinde'nin vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-4.


Ümraniyespor: 1-4
Ümraniyespor: 1-4
Ümraniyespor: 1-4
Ümraniyespor: 1-4

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK

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