Ümraniyelilerin boğaz turu keyfi

Ümraniye Belediyesi, kültür etkinlikleri kapsamında boğaz turu düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların İstanbul Boğazının keyfini çıkarması için düzenlenen tura Üsküdar Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da katıldı.

Beş hafta boyunca ücretsiz düzenlenecek tura katılanlar, tarihçi yazar Dr. Ahmet Anapalı'nın rehberliğinde Kız Kulesi, köprüler, tarihi eserler, yalıları denizden görebilecek.

Belli noktalardan otobüslerle alınan Ümraniyelilerin komşuları ve aileleriyle yoğun ilgi gösterdiği turda, çay simit de belediyenin ikramı oldu.

Bu yıl ilki düzenlenen tura Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da katıldı. Başkan Yıldırım, boğaz turunun 5 hafta boyunca devam edeceğinin müjdesini verdi, İstanbul Boğazı'nın eşsiz güzelliklerini Ümraniyelilerle birlikte vapurdan izledi, fotoğraf çektirdi. Tur dönüşü vatandaşlar yine otobüslerle mahallelerine bırakıldı.

Kaynak: AA