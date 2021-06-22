ÜMRANİYEDEKİ KOCA DEHŞETİ; 7 YAŞINDAKİ KEREM DE HAYATINI KAYBETTİ
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ÜMRANİYEDEKİ KOCA DEHŞETİ; 7 YAŞINDAKİ KEREM DE HAYATINI KAYBETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÜMRANİYE'de karısını öldürüp, evini ateşe veren Mehmet Güney intihar etmişti.

ÜMRANİYE'de karısını öldürüp, evini ateşe veren Mehmet Güney intihar etmişti. Evdeki yangında ağır yaralanan ve yoğun bakıma alınan 7 yaşındaki Kerem Güney yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ümraniye, Armağanevler Mahallesi Narlı Sokaktaki dairede dün yangın çıkmış, Arzu Rahman Güney hayatını kaybederken, oğlu Kerem Güney ağır yaralanmıştı. Olayın hemen ardından kayıplara karışan baba Mehmet Güney ise intihar ederek yaşamına son vermişti. Polisin yaptığı çalışmadan sonra anne Arzu Rahman Güney'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, yoğun bakıma alınan 7 yaşındaki Kerem Güney yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ÜMRANİYEDEKİ KOCA DEHŞETİ; 7 YAŞINDAKİ KEREM DE HAYATINI KAYBETTİ
ÜMRANİYEDEKİ KOCA DEHŞETİ; 7 YAŞINDAKİ KEREM DE HAYATINI KAYBETTİ
ÜMRANİYEDEKİ KOCA DEHŞETİ; 7 YAŞINDAKİ KEREM DE HAYATINI KAYBETTİ
ÜMRANİYEDEKİ KOCA DEHŞETİ; 7 YAŞINDAKİ KEREM DE HAYATINI KAYBETTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Ümraniyedeki koca dehşeti; 7 yaşındaki Kerem de hayatını kaybetti
Ümraniyedeki koca dehşeti; 7 yaşındaki Kerem de hayatını kaybetti
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