Ümraniyede konteynerlerde çıkan yangında 1 işçi hayatını kaybetti
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Ümraniyede konteynerlerde çıkan yangında 1 işçi hayatını kaybetti

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA Ümraniye'de şantiyesinde işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı.

Ümraniyede konteynerlerde çıkan yangında 1 işçi hayatını kaybetti
23.05.2020 08:59 | Son Güncelleme: 23.05.2020 08:59

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA Ümraniye'de şantiyesinde işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı. İşçiler alev alev yanan konteynerden tahliye edilirken, yüksekten atlayan 5 işçi yaralı olarak kurtuldu. 1 işçi olay yerinde hayatını kaybetti.

Ümraniye Altınordu Caddesi'nde dün gece 02.00 sıralarında inşaat şantiyesindeki konteynerde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yaklaşık 50 kişinin kaldığı konteyner kısa sürede alev alev yanmaya başladı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İşçiler, tahliye edilirken 5 işçi, yüksekten atlayarak yangından yaralı bir şekilde kurtuldu. Dışarı çıkamayan bir işçi olay yerinde hayatını kaybetti. Konteynerlerde kalan işçilerin büyük bir kısmının bayram iznine çıktığı öğrenildi. Savcının ve olay yeri inceleme polislerinin yaptığı çalışmalar sonunda hayatını kaybeden işçinin cenazesi adli tıp kurumuna sevk edildi. Çalışma arkadaşları ise olay yerinden uzun süre ayrılmadı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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