Ümraniye yeni kaymakamlık binasına kavuşuyor
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Ümraniye yeni kaymakamlık binasına kavuşuyor

07.03.2021 14:12 | Son Güncelleme: 07.03.2021 14:17
Ümraniye yeni kaymakamlık binasına kavuşuyor

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından inşa edilecek Ümraniye Kaymakamlık binasının ihalesi gerçekleşti.

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından inşa edilecek Ümraniye Kaymakamlık binasının ihalesi gerçekleşti. Binanın 600 gün içinde tamamlanması hedefleniyor.

Ümraniye Kaymakamlık binasının inşa edilmesiyle ilgili ihale tamamlandı. Bina, Çevre Mühendislik İnş. ve Tic. A.Ş. Bakırcı Yapı ve Gayrimenkul Tic. A.Ş. O.G. tarafından yapılacak. 9 bin 13 metrekarelik alan üzerinde yapılacak toplam 22 bin 930 metrekarelik binanın 600 gün içerisinde tamamlanması bekleniyor. 3 bodrum, 1 zemin ve 3 kat olarak inşa edilecek bina, 7 bin 796 metrekarelik 177 araçlık kapalı otopark alanı ve 47 araçlık açık otopark alanına da sahip olacak. - İSTANBUL

Ümraniye yeni kaymakamlık binasına kavuşuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.3.2021 14:20:05. #1.14#
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