Ümraniye ve Sancaktepe'deki PTT önlerinde metrelerce kuyruk Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzerindeki kişilerin seyahat izinleri için genelge yayımladı.

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzerindeki kişilerin seyahat izinleri için genelge yayımladı. E-devlet üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, şifre almak için kendilerine en yakın PTT şubelerine akın etti. Ümraniye ve Sancaktepe'deki PTT önlerinde metrelerce kuyruk oluştu.

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilin valiliğine gönderilen genelgeye göre; 22 Mart 2020 tarihinden bu yana sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlara, 21 Mayıs Perşembe günü saat 09.00'dan itibaren en az bir ay boyunca dönmemek kaydıyla, tek yönlü olarak istedikleri yerleşim yerlerine gidiş izni verildi. E-devlet üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, şifre almak için kendilerine en yakın PTT şubelerine akın etti. Ümraniye ve Sancaktepe'de bulunan PTT şubeleri önünde uzun kuyruklar oluştu. Oluşan metrelerce kuyrukta bekleyen bir vatandaş, "Şehir dışına çıkmak için E-Devlet numarası yokmuş, E-Devlet numarası istiyorlar, alacağız oradan da müsaade alacağız. 1 saattir bekliyorum." dedi. Kuyrukta bekleyenler arasında zaman zaman gergin anlar yaşanırken polis ekipleri, vatandaşları sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardı.

Kaynak: DHA