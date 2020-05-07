Ümraniye ve Çekmeköy'de kumar oynanan 2 kahvehaneye baskın kamerada
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Ümraniye ve Çekmeköy'de kumar oynanan 2 kahvehaneye baskın kamerada

Ümraniye ve Çekmeköy'de kumar oynanan 2 kahvehaneye baskın kamerada
07.05.2020 09:56 | Son Güncelleme: 07.05.2020 09:57

POLİSİN koronavirüs tedbirleri kapsamında yaptığı denetimlerde, Çekmeköy ve Ümraniye'de kapalı olması gerekirken açık olan ve kumar oynanan kahvehaneye baskın polis kamerasına yansıdı.

POLİSİN koronavirüs tedbirleri kapsamında yaptığı denetimlerde, Çekmeköy ve Ümraniye'de kapalı olması gerekirken açık olan ve kumar oynanan kahvehaneye baskın polis kamerasına yansıdı. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince koronavirüs tedbirlerine ilişkin kapalı olması gereken işyerlerine yönelik denetimler devam ediyor. Çekmeköy, Taşdelen Mahallesi Dekor Sokak üzerinde bulunan bir kahvehanenin açık olduğu bilgisini alan polis,  5 Mayıs'ta saat 23.00 sıralarında söz konusu işyerine gitti. İşyeri sahibi de dahil olmak üzere içeride bulunan 19 kişiye 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesine uyarınca toplam 60 bin 607 TL idari para cezası işlemi uygulandı. Ayrıca ruhsatsız olduğu belirlenen kahvehane mühürlendi. 

Aynı gün saat 23.30 sıralarında Ümraniye, İstiklal Mahallesi Beyder Sokak üzerinde bulunan bir kahvehanede de kumar oynandığı bilgisini alan polis, yaptığı kontrollerde içeride bulunan 7 kişinin iskambil kağıdı ile oyun oynadıkları ve masa üzerinde 370 TL para olduğunu tespit etti. Kumar oynayan 7 kişiye toplam 8 bin 575 TL idari para cezası işlemi uygulandı. "Mühür fekki" ve "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçlarından işyeri sahibi adliyeye sevk edildi. İşyeri sahibi serbest bırakılırken 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi uyarınca 3 bin 180 TL idari para cezası işlemi uygulandı. Ruhsatsız işyeri, mühürlenerek faaliyetine son verildi. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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