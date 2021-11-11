Ümraniye ve Ataşehir'de 1 milyon 350 bin liralık sahte botoks ilacı ele geçirildi

ATAŞEHİR, İSTANBUL (DHA) - ÜMRANİYE ve Ataşehir'de 2 adrese düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 350 bin 600 lira olan sahte botoks ilacı ile zayıflatma işleminde kullanılan 3 adet cihaz ele geçirildi. Yakalan 2 şüpheli hakkında soruşturma başlatılırken, operasyon anları da kameraya yansıdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlileri, "Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde üretim yapmak" konusunda yürüttükleri çalışmalar kapsamında, internet ortamı üzerinden sahte botoks-dolgu ilaçları ile tıbbi malzemelerinin satışının yapıldığı yönünde bilgi aldı. Harekete geçen ekipler, dün Ümraniye ve Ataşehir ilçelerinde faaliyette olduğu tespit edilen 2 adrese yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda, yetkili ecza depolarında ya da eczanelerde satılması gereken ancak uygunsuz şekilde depolanarak satışa sürüldüğü belirlenen, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 350 bin 600 lira değerinde olan çeşitli markalara ait 4 bin 264 adet botoks ilacı (dudak dolgusu, kırışıklık önleyici, gençlik aşısı, burun askısı, yüz askısı ve kaş askısı) ve vücudun belli kısımlarına sıkılaştırma ve zayıflatma işlemi uygulanan 3 adet cihaz ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler U.G. ve E.E. hakkında, "Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti" ve "Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma" suçlarından hakklarında soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Operasyon anları kameralara yansırken, ele geçirilen malzemeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi.