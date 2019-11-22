Ümraniye TEM otoyolunda kaza yapan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü

22.11.2019 15:33 | Son Güncelleme: 22.11.2019 15:33

ÜMRANİYE TEM Otoyolu'nda bariyerlere çarpan otomobil ikiye bölündü. Kaza yapan otomobildeki bir kişi ölürken iki kişi yaralandı.

Kaza saat 13.00 sıralarında Ümraniye TEM Otoyolu Çavuşbaşı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ankara istikametinde giden otomobil bariyerlere çarptı. Araç çarpmanın etkisiyle ikiye bölündü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede otomobilde bulunan bir kişinin öldüğü iki kişinin de yaralandığı belirlendi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

"ARAÇ ÇOK HIZLIYDI"Olay yeri ve savcının incelemesinin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Ekiplerin çalışmasını ardından ikiye bölünen otomobil çekiciyle kaldırılırken, yol trafiğe açıldı. Görgü tanığı bir vatandaş "Araç çok hızlıydı. Bariyerlere çarptıktan sonra araç ikiye bölündü. 1 kişi hayatını kaybetti ve tane de yaralı vardı" diye konuştu. Polis kaza ile ilgili soruşturması başlattı.

Kaynak: DHA

- İstanbul