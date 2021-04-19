Son dakika haberleri | ÜMRANİYE TEM'DE TRAFİĞİ KİLİTLEYEN KAZA
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | ÜMRANİYE TEM'DE TRAFİĞİ KİLİTLEYEN KAZA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Ümraniye TEM Otoyolu'nda 3 otomobilin karıştığı kaza nedeniyle Ankara istikametinde trafik kilitlendi.

Ümraniye TEM Otoyolu'nda 3 otomobilin karıştığı kaza nedeniyle Ankara istikametinde trafik kilitlendi.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Ümraniye TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Yoldaki 3 otomobilin birbirine girdiği kazada 34 BIS 486 plakalı otomobil takla atarak ters döndü. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken Ankara istikametinde trafik kilitlendi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmalarının ardından kaza yapan otomobillerin çekicilerle kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

Son dakika haberleri | ÜMRANİYE TEM'DE TRAFİĞİ KİLİTLEYEN KAZA
Son dakika haberleri | ÜMRANİYE TEM'DE TRAFİĞİ KİLİTLEYEN KAZA
Son dakika haberleri | ÜMRANİYE TEM'DE TRAFİĞİ KİLİTLEYEN KAZA
Son dakika haberleri | ÜMRANİYE TEM'DE TRAFİĞİ KİLİTLEYEN KAZA
Son dakika haberleri | ÜMRANİYE TEM'DE TRAFİĞİ KİLİTLEYEN KAZA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

19 Nisan Pazartesi 2021 iftar saatleri: Adana, Ankara, Antalya iftar saatleri! İl il iftar saatleri, 2021 Ramazan imsakiyesi 2021 sahur saatleri!
19 Nisan Pazartesi 2021 iftar saatleri: Adana, Ankara, Antalya iftar saatleri! İl il iftar saatleri, 2021 Ramazan imsakiyesi 2021 sahur saatleri!
Hangi ilde ne kadar aşı yapıldı? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Samsun aşı sayıları ve aşı haritası! 19 Nisan günlük aşı ve doz sayıları!
Hangi ilde ne kadar aşı yapıldı? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Samsun aşı sayıları ve aşı haritası! 19 Nisan günlük aşı ve doz sayıları!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Hulusi Akar Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Nur Sürer Burak Sergen Şeyma Subaşı
Spor Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Mustafa Cengiz Oğuzhan Özyakup Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | ÜMRANİYE TEM'DE TRAFİĞİ KİLİTLEYEN KAZA
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 17:11:19. #1.14#

title