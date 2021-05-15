Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde büyük coşku

- Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde büyük coşku Beşiktaş'ın İzmir'de şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından taraftarlar Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne gelerek büyük sevinç yaşadı.

- Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde büyük coşku

İSTANBUL - Beşiktaş'ın İzmir'de şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından taraftarlar Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne gelerek büyük sevinç yaşadı.

Göztepe deplasmanında 2-1 kazanarak Süper Lig 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta taraftarlar da sokağa döküldü. Beşiktaş Çarşı'da meşaleler yakarak kutlama yapan siyah-beyazlılar, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne de gelerek büyük sevinç yaşadı. Siyah-beyazlılar, Beşiktaş Tesisleri'nde şampiyonluğunu kutladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CÜNEYT SEVİNDİK