Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde büyük coşku
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Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde büyük coşku

İhlas Haber Ajansı / CÜNEYT SEVİNDİK - Haberler | Spor

- Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde büyük coşku Beşiktaş'ın İzmir'de şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından taraftarlar Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne gelerek büyük sevinç yaşadı.

- Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde büyük coşku

İSTANBUL - Beşiktaş'ın İzmir'de şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından taraftarlar Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne gelerek büyük sevinç yaşadı.

Göztepe deplasmanında 2-1 kazanarak Süper Lig 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta taraftarlar da sokağa döküldü. Beşiktaş Çarşı'da meşaleler yakarak kutlama yapan siyah-beyazlılar, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne de gelerek büyük sevinç yaşadı. Siyah-beyazlılar, Beşiktaş Tesisleri'nde şampiyonluğunu kutladı.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde büyük coşku
Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde büyük coşku
Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde büyük coşku
Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde büyük coşku

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CÜNEYT SEVİNDİK

İzmir'de Beşiktaşlı taraftarların şampiyonluk kutlamaları
İzmir'de Beşiktaşlı taraftarların şampiyonluk kutlamaları
Antalya'da şampiyonluk sevinci kısıtlama dinlemedi
Antalya'da şampiyonluk sevinci kısıtlama dinlemedi
Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde büyük coşku
Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde büyük coşku
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