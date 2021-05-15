Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde büyük coşku

Beşiktaş'ın İzmir'de şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından taraftarlar Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne gelerek büyük sevinç yaşadı.

Beşiktaş'ın İzmir'de şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından taraftarlar Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne gelerek büyük sevinç yaşadı.

Göztepe deplasmanında 2-1 kazanarak Süper Lig 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta taraftarlar da sokağa döküldü. Beşiktaş Çarşı'da meşaleler yakarak kutlama yapan siyah-beyazlılar, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne de gelerek büyük sevinç yaşadı. Siyah-beyazlılar, Beşiktaş Tesisleri'nde şampiyonluğunu kutladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı