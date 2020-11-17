Ümraniye Kaymakamlığından "canlı bomba ihbarı" açıklaması
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Ümraniye Kaymakamlığından "canlı bomba ihbarı" açıklaması

17.11.2020 23:49 | Son Güncelleme: 17.11.2020 23:53
Ümraniye Kaymakamlığından

İSTANBUL (İHA) – Ümraniye Kaymakamlığı, bir otobüste başında kask bulunan yolculardan birinin canlı bomba olabileceği ihbarı üzerine polis ekiplerince yapılan incelemede, şahsın akli dengesinin yerinde olmadığının belirlendiğini açıkladı.

İSTANBUL (İHA) – Ümraniye Kaymakamlığı, bir otobüste başında kask bulunan yolculardan birinin canlı bomba olabileceği ihbarı üzerine polis ekiplerince yapılan incelemede, şahsın akli dengesinin yerinde olmadığının belirlendiğini açıkladı.

Şerifali Mahallesi terminalinde bulunan otobüsteki yolculardan birinin canlı bomba olabileceği ihbarı bildirilmişti. İhbar üzerine panik yaşanarak polis ekipleri harekete geçmiş, şahıs gözaltına alınmıştı.

Ümraniye Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Bugün saat 20.00 sıralarında, Alo 155 hattına yapılan bir ihbarda; ilçemiz Şerifali Mahallesi'ndeki terminalde bulunan otobüsteki yolculardan birinin canlı bomba olabileceği bildirilmiştir. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce yapılan araştırmada; ihbar edilen şahsın Afyonkarahisar -1980 doğumlu Z.Y. olduğu tespit edilmiştir.

Şahısla yapılan görüşmede bilincinin yerinde olmadığı, kaskı neden taktığına dair açıklama yapamadığı, ailesinden alınan bilgilere göre şahsın akli dengesinin yerinde olmadığı ve kafasına sürekli kask takarak dolaştığı anlaşılmıştır. Herhangi bir suç kaydı tespit edilemeyen şahsın, memleketine gitmek üzere yolcu otobüsüne bindiği ve ihbarın asılsız olduğu tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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