ÜMRANİYE KADINI VURUP İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU
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Ümraniye, Güncel

ÜMRANİYE KADINI VURUP İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Ümraniye'de silahlı bir kişi bir kadını silahla vurduktan sonra intihar girişiminde bulundu.

19.03.2020 10:14 | Son Güncelleme: 19.03.2020 10:14
ÜMRANİYE KADINI VURUP İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Ümraniye'de silahlı bir kişi bir kadını silahla  vurduktan sonra intihar girişiminde bulundu. Mermilerden bir tanesi de yoldan geçen bir kişiyi isabet ederken, olayda yaralanan 1'i ağır 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay sabah 08.30 sıralarında Yamanevler Mahallesi Ayfer Sokakta meydana geldi. Görgü tanıklarının iddiasına göre Serdar T. silahla sokakta yürüyen Sevgi F.'ye ateş etmeye başladı. Aldığı kurşunlarla yaralanan kadın kanlar içinde yere yığıldı. Bu sırada sokakta bulunan Eray E.  ayağından yaralandı. Ayağından yaralı vatandaş kendi imkanlarıyla olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Silahlı saldırgan daha sonra aynı silahla kendine ateş ederek intihar girişiminde bulundu. Silah seslerini duyan vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı saldırgan ve diğer iki yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipler çevrede görgü tanığı ve kamera çalışması yaptı. Ekipler sokağı araç ve yaya girişine kapattı. Görgü tanıkları "Peş peşe silah sesleri duyduk. Kadın duvarın kenarında yatıyordu. Vuran kişi de yaralıydı. Ambulans geldi aldı yaralıları. Kadın bağırıyordu kurtarın diye. Başka bir kişide yaralanmış" diye konuştu.

Görüntü dökümü: ----------------------Yaralı kadının görüntüsü-Polis ekiplerinin yaralı kadına müdahalesi-Sağlık ekipleriden görüntü-Yaralını kadının ambulansa konması-Yerdeki silah-Görgü tanıkları-Genel ve detay görüntüler

 


- İstanbul

Kaynak: DHA

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