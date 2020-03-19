ÜMRANİYE KADINI VURUP İNTİHAR ETTİ
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Ümraniye, Güncel

ÜMRANİYE KADINI VURUP İNTİHAR ETTİ

Ümraniye'de silahlı bir kişi bir kadını silahla vurduktan sonra intihar etti.

19.03.2020 10:33 | Son Güncelleme: 19.03.2020 10:33
ÜMRANİYE KADINI VURUP İNTİHAR ETTİ

Ümraniye'de silahlı bir kişi bir kadını silahla  vurduktan sonra intihar etti. Seken mermilerden biri de yoldan geçen bir kişiye isabet etti. 

Olay sabah 08.30 sıralarında Yamanevler Mahallesi Ayfer Sokakta meydana geldi. Görgü tanıklarının iddiasına göre Serdar T. silahla sokakta yürüyen Sevgi F.'ye ateş etmeye başladı. Karnından yaralanan kadın kanlar içinde yere yığıldı. Bu sırada sokakta bulunan Eray E.  seken kurşunlarla ayağından yaralandı. Ayağından yaralı vatandaş kendi imkanlarıyla olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Silahlı saldırgan daha sonra aynı silahla kendine ateş etti. Silah seslerini duyan vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı saldırgan ve diğer iki yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

Saldırgan kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekipler çevrede görgü tanığı ve kamera çalışması yaptı. Ekipler sokağı araç ve yaya girişine kapattı. Görgü tanıkları "Peş peşe silah sesleri duyduk. Kadın duvarın kenarında yatıyordu. Vuran kişi de yaralıydı. Ambulans geldi aldı yaralıları. Kadın bağırıyordu kurtarın diye. Başka bir kişide yaralanmış" diye konuştu.

Ek görüntü:///////////////////-Olay yerinde yaralı saldırgan ve kadının fotoğrafı 

Görüntü dökümü: ----------------------Yaralı kadının görüntüsü-Polis ekiplerinin yaralı kadına müdahalesi-Sağlık ekipleriden görüntü-Yaralını kadının ambulansa konması-Yerdeki silah-Görgü tanıkları

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul

Kaynak: DHA

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