Ümraniye, Dostlar Bahçesi Projesi ile 11 ülkenin temsilcisini ağırladı Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Dostlar Bahçesi" projesi kapsamında 11 ülkenin başkonsolosu ve diplomatlarından oluşan heyetle bir araya geldi.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Dostlar Bahçesi" projesi kapsamında 11 ülkenin başkonsolosu ve diplomatlarından oluşan heyetle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Yıldırım, Ümraniye Millet Bahçesi'nde önemli isimleri ağırladı.

Düzenlenen kahvaltı programına Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Jessy Yeunju Jang, Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul Muavin Konsolosu Ramiz Hacızade, Katar'ın İstanbul Başkonsolosu Mansur bin Abdullah el Suleytin, Kuveyt'in İstanbul Başkonsolosu Muhammed el-Muhammed, Kosova İstanbul Başkonsolosu Suzan Novoberdaliu, Endonezya'nın İstanbul Başkonsolosu İmam As'ari ile Bulgaristan'ın İstanbul Başkonsolosu Angel Angelov ile Pakistan, Özbekistan, Malezya ve Macaristan ile Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan da diplomatlar katıldı.

"1 milyon 100 bin metrekareyi aktif kullanıma açıyoruz"

Konuklara ilçede yürüttükleri çalışmalara ilişkin bilgi veren Yıldırım, "Şehirlerin ruhunda sadece barınma olmamalıdır. Çocukların, gençlerin, hanımların, yaşlıların o şehirde yaşayacağı sosyal alanlar olmalıdır. Biz bu yüzden biraz şanslıyız. Bizim bu bölgemizde 2,5 milyon metrekare aktif olmayan yeşil alanımız vardı. Bu içinde bulunduğumuz ve Ümraniye Millet Bahçesi olarak düzenlediğimiz orman alanı ile birlikte toplam üç tane alanı, yani 1 milyon 100 bin metrekareyi aktif kullanıma açıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Dostlar Bahçesi" projesi ile İstanbul'da bulunan ülkelerin başkonsoloslarını bir araya getirmek istediklerini belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Sayın Dışişleri Bakanımızla istişare ettim. Dostlar Bahçesi'ni nasıl inşa edebiliriz, bir dostluk bahçesi yapalım istedik ve bütün dost ülkelerin bahçesinde birer yeşil alan oluşturalım. Yani sizin ülkelerinizde yetişen ağaçlar hangisi ise onları burada yaşatalım ve ülkeler olarak bizim dostluğumuz da Ümraniyemizde ömür boyu devam etsin."

Program, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın başkonsolos ve diplomatlara Millet Bahçesini gezdirmesiyle devam etti.

Kaynak: AA