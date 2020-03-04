Ümraniye'den yola çıkan 23 Suriyeli memleketlerine dönüyor

04.03.2020 15:03 | Son Güncelleme: 04.03.2020 15:04

Türkiye'nin Suriye sınırında güvenli bölge oluşturulmasının ardından Suriye'ye dönmek isteyen 23 mülteci memleketlerine geri dönmek üzere yola çıktı. Suriyeli mültecilerin yardım talebine sessiz kalmayan Ümraniye Belediyesi bugün otobüsle Suriyeli mültecileri vatanlarına geri gönderdi.



2011 yılında Suriye'de çıkan iç savaş sonrası Türkiye'ye göç eden ve yaklaşık 9 yıldır Ümraniye'de yaşayan 23 Suriyeli mülteci Ümraniye Belediyesinin desteğiyle bugün Suriye'ye yolcu edildi. Ümraniye Belediyesi'ne ülkelerine dönmek için talepte bulunan Suriyeli mülteciler belediyenin tahsis ettiği otobüsle bugün Saat 13.00'de Ümraniye Belediyesi önünden hareket ederek Hatay sınırına yola çıktı. Suriyeli mülteciler buradan Cilvegözü sınır kapısında yapılacak işlemlerinin ardından, hazırlanan araçlarla Münbiç'e geçecek. Öte yandan, Ümraniye Belediyesi bundan sonra da Suriyeli mültecilerden gelecek talep doğrultusunda ek seferler düzenlemeye devam edebileceklerini belirtti.



"Huzurlu mutlu özgür bir hayat diliyorum"



23 Suriyeli mültecinin Münbiç'e yolcu edilmesi hakkında konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım " Suriyeli kardeşlerimiz uzun zamandan beridir Türkiye'de misafirler. Ümraniye'mizde de 19 bin 500'e yakın aileyi misafir ediyoruz. İşsiz olan bir çok aileyi de hem belediyemiz olarak hem kaymakamlığımız olarak hem de hükümetimiz olarak birçok yardımlarımızı yapıyoruz. Bunlar tabi ensar, muhacir ilişkisi içerisinde yaşadığımız kardeşlerimiz. Bunların bir kısmı güvenli bölge olan Afrin'de, biliyorsunuz daha önce Fırat Kalkanı Harekatı, şimdi de Bahar Kalkanı Harekatı münasebetiyle özgürlüklerine kavuşturmaları için güvenli bölge oluşturuldu Türkiye'miz tarafından. Bundan dolayı hükümetimize şükranlarımız sunuyoruz. Şimdi Ümraniye'de yaşayan üç aile kendi arzu ve istekleri ile güvenli bölgede tekrar Münbiç'e, geri dönüyorlar. Biz de kendilerine yardımcı oluyoruz, onlara otobüs tahsis ettik. İnşallah oraya selametle gidecekler. Kendilerine yeni hayatlarında başarılar diliyorum. Huzurlu, sakin ve özgür bir hayat diliyorum" diye konuştu. Başkan Yıldırım uğurlama sırasında Suriyeli mülteci çocuklarına oyuncak hediye etti.



Suriyeli mültecilerden Abdullatif ibrahim (43) ise, 'Türkiye Avrupa'dan daha iyi, insanları daha sıcak. 6 yıldır Türkiye'deyiz. Burada çok mutluyduk. Memleket özlemi çekiyorduk. Ümraniye Belediyesine müracaat ettik. İnşallah bugün memleketimize dönüyoruz. İlerleyen yıllarda pasaport alabilirsek Türkiye'yi ziyaret etmek istiyoruz. Türk halkından ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Allah razı olsun" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA