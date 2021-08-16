Ümraniye'den Kastamonu için yardım araçları yola çıktı
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Ümraniye'den Kastamonu için yardım araçları yola çıktı

Ümraniye'den Kastamonu için yardım araçları yola çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ümraniye Belediyesi, Kastamonu'da meydana gelen sel felaketinin ardından bölgedeki ihtiyaca yönelik gıda malzemelerinin olduğu yardım araçları ve çeşitli iş makinalarını yola çıkardı.

Ümraniye Belediyesi, Kastamonu'da meydana gelen sel felaketinin ardından bölgedeki ihtiyaca yönelik gıda malzemelerinin olduğu yardım araçları ve çeşitli iş makinalarını yola çıkardı.

Batı Karadeniz'de meydana gelen sel felaketinin ardından tüm Türkiye bir kez daha birbirine kenetlendi. Yaraların sarılması için ülkenin dört bir yanından yardım seferberliği başladı. Ümraniye Belediyesi de, sel felaketinin derinden etkilediği özellikle Kastamonu Küre ve Bozkurt ilçeleri için harekete geçerek; 1 adet 4x4 arazi aracı, 2 adet tır, 1 adet kamyon, 7 adet bobcat (mini iş makinası), 1 adet ikram aracı, 4 adet kapalı kasa kamyonet, 1 adet personel taşıma minibüsü, 7 operatör, 9 şoför ve 1 aşçı gönderdi. Ayrıca bölgeye 10 adet çöp konteynerı, 2.000 koli su ve 250 koli çeşitli gıda malzemelerinin yer aldığı araç bölgeye gönderildi.

"Her zorluğun üstesinden birlikte geleceğiz"

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım yaptığı açıklamada, "Kastamonu'da yaşanan sel felaketi hepimizi derinden üzdü. Yaşanan felaketten dolayı hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, zarar gören vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bugün, gıda malzemelerinden oluşan yardım araçlarımızı ve çeşitli iş makinelerimizi Kastamonu'ya gönderdik. Özellikle selden en çok etkilenen afet bölgeleri Küre ve Bozkurt ilçelerinde yardıma koşacağız. Her zorluğun üstesinden birlikte geleceğiz. Rabbim, yardım eden herkesten razı olsun. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun" dedi. - İSTANBUL

Ümraniye'den Kastamonu için yardım araçları yola çıktı
Ümraniye'den Kastamonu için yardım araçları yola çıktı
Ümraniye'den Kastamonu için yardım araçları yola çıktı
Ümraniye'den Kastamonu için yardım araçları yola çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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