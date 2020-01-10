Ümraniye'den İdlib'e destek kampanyasında toplanan yardımlar yola çıktı

10.01.2020 17:05 | Son Güncelleme: 10.01.2020 17:11

Ümraniye'de başlatılan 'Ümraniyeliler İdlib'e Destek Oluyor' kampanyası ile kısa sürede çok sayıda un, bot,soba, mont, battaniye, kuru gıda ve oyuncak gibi malzemeler toplandı. Malzemeler destek amacıyla Suriye'nin İdlib kentine iki TIR ile yola çıktı.



Suriye'nin İdlib kentine yönelik yapılan saldırıların ardından çok sayıda Suriyeli Türkiye sınırına doğru hareket etmiş, büyük bir göç yaşanmıştı. Yaşanan bu durum Türkiye'deki bir çok yardım kuruluşunu harekete geçirdiği gibi Ümraniye Belediyesi'ni de harekete geçirdi. Ümraniye Belediyesi ve İnsani Yardım Vakfı(İHH) işbirliği ile başlatılan 'Ümraniyeliler İdlib'e Destek Oluyor' kampanyası çerçevesinde kısa sürede hazırlanan yardımlar yola çıktı. Kampanya başlar başlamaz hazır hale getirilen 2 TIR dolusu yardımın gönderilmesi nedeniyle bir program düzenlendi. Programa Ümraniye Kaymakamı Suat Dervişoğlu, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Mahmut Eminmollaoğlu, muhtarlar, sivil toplum örgütleri ve yardım kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.



Programda bir konuşma yapan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Böyle hayırlı bir işte hep birlikte yarışarak İnşallah bu İdlib'ten gelen sınırımızda ikametgah eden kardeşlerimizin yaralarını bir nebze de olsun sarabilirsek bizlere ne mutlu. Ümraniye'nin 700 bin nüfusu var dinamik ve hayır sahibi bir ilçemiz. OSB'si ve iş adamlarının bol olduğu hayırsever insanların oturduğu 81 ilden ilçe. Hiç kimseden çekinmeden bu işle alakalı bir telefonunuz bile yeter. Ben bu sabahleyin hatta 2 saat evvel cumadan sonra bir arkadaşımı aradım cumasını tebrik etmek için, sağ olsun iş adamıydı hemen 1 tır un yardımında bulundu" diye konuştu.



İnsani yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım da tarihin en büyük kavimler göçünün yaşandığını ifade ederek, böyle bir kampanyaya destek olduğu için Ümraniyelilere ve Ümraniye Belediyesi'ne teşekkür etti. Konuşmaların ardından kısa sürede hazır hale getirilen ve içerisinde un, bot,soba, mont, battaniye, kuru gıda ve oyuncak gibi malzemelerden oluşan iki TIR yola çıktı.



Henüz yeni başlayan yardım kampanyası iki hafta boyunca sürecek. Yardım kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar ise Ümraniye Santral Meydanı ve Ümraniye Dudullu Meydanı'nda kurulan toplama alanlarına ulaşarak yardımda bulunabilecekler. - İSTANBUL

Kaynak: İHA