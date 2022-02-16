Ümraniye'deki zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ümraniye'deki zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı

AA, Tansel Parlak - Güncel
 - Güncelleme:
Ümraniye'deki zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı

Ümraniye'de üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı.

ÜMRANİYE, İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Çakmak mevkisinde Ankara yönünde seyir halinde olan 34 TCC 83 plakalı taksi ile 34 DKR 608 ve 34 CGM 977 plakalı otomobillerin karıştığı trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, trafik ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan bir sürücünün tedavisi sağlık ekibi tarafından gerçekleştirildi.

Araçlarda hasara yol açan kaza nedeniyle otoyolda kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı. Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

AA / Tansel Parlak - Güncel

TEM Otoyolu, Ümraniye, Ankara, Taksi, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title