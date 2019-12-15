Ümraniye'deki zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Ümraniye'de, park halindeki 4 araca çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Ümraniye'de, park halindeki 4 araca çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre Küçüksu Caddesi'nde 34 JD 4452 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce yol kenarındaki elektrik direğine, ardından park halindeki 4 araca çarptı.
Kaza sonucu otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.