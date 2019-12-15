Ümraniye'deki zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
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Ümraniye'deki zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Ümraniye'de, park halindeki 4 araca çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

15.12.2019 16:26 | Son Güncelleme: 15.12.2019 16:26
Ümraniye'deki zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

'de, park halindeki 4 araca çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Küçüksu Caddesi'nde 34 JD 4452 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce yol kenarındaki elektrik direğine, ardından park halindeki 4 araca çarptı.


Kaza sonucu otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.


Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Yaralılar, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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