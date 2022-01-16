Ümraniye'deki trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ümraniye'deki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Ümraniye'deki trafik kazasında 1 kişi yaralandı
AA / Metin Tokgöz - Haberler | Güncel

Ümraniye'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

ÜMRANİYE, İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yukarı Dudullu Mahallesi NATO Yolu Caddesi'nde seyir halinde olan A.G. idaresindeki 34 UZ 2434 plakalı hafif ticari araç, orta refüje çarptıktan sonra park halindeki başka bir araca çarparak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralı sürücü A.G. hastaneye kaldırıldı.

Bu arada sürücünün 2,27 promil alkollü olduğu öğrenildi.

İstanbul'da uyuşturucu baskını: Trafoya saklanan uyuşturucuyu alan müşteri suçüstü yakalandı

İstanbul'da uyuşturucu baskını: Trafoya saklanan uyuşturucuyu alan müşteri suçüstü yakalandı

 Hafif ticari araç devrildi, aynı aileden 2 kişi öldü! Yaralılar ambulansı buz gibi havada böyle bekledi

Hafif ticari araç devrildi, aynı aileden 2 kişi öldü! Yaralılar ambulansı buz gibi havada böyle bekledi

 Tren raylarında ayağını kaybeden Eren'le ilgili kahreden detay: Milli takıma gidecekti

Tren raylarında ayağını kaybeden Eren'le ilgili kahreden detay: Milli takıma gidecekti
AA / Metin Tokgöz - Son Dakika Haberleri
beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Ümraniye'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

title