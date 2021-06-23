ÜMRANİYE'DEKİ KOCA DEHŞETİNDE ÖLEN ANNE VE OĞLU, TOPRAĞA VERİLDİ

ÜMRANİYE'de kocası tarafından öldürülen Arzu Rahman Güney ile yanan evden ağır yaralı olarak kurtarılıp, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 7 yaşındaki oğlu Kerem Güney, Alemdağ Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ÜMRANİYE'de kocası tarafından öldürülen Arzu Rahman Güney ile yanan evden ağır yaralı olarak kurtarılıp, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 7 yaşındaki oğlu Kerem Güney, Alemdağ Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Geçen pazartesi günü, apartman dairesinde çıkan yangın ihbarına giden ekipler, alevleri söndürdükten sonra girdikleri evde Arzu Rahmen Güney'in cansız bedeni ile oğlu Kerem Güney'i ağır yaralı halde buldu. Hemen hastaneye kaldırılan küçük çocuk da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yangından kısa süre sonra Mehmet Güney, yakınlarını telefonla arayarak, eşi ve oğlunu öldürüp evi ateş verdiğini, intihar edeceğini söyledi. Ardından da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden atarak intihar etti. Anne ve oğlu, bugün Çekmeköy Alemdağ Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı