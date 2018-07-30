Ümraniye'deki İnşaatın İstinat Duvarı Elektrik Kablolarının Patlaması Sonucu Çökmüş

Ümraniye'de istinat duvarının çökmesi sonucu bazı araçlar inşaat çukuruna düştü. Olay Fatih Sultan Mehmet Sanayi Sitesi'ndeki Site Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Belediye, çökmenin şantiye elektrik kablolarında oluşan patlamadan kaynaklandığını açıkladı.

İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ, 3 ARAÇ ÇUKURA YUVARLANDI

Ümraniye'de bir inşaatın perde duvarı, önündeki yolun bir kısmıyla birlikte çöktü. Yolda bulunan park halindeki 2 otomobil ve bir kamyon çukura yuvarlandı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Tehlike altındaki bazı araçlar da trafik ekiplerinin yardımıyla bölgeden uzaklaştırıldı.

"ELEKTRİK KABLOLARINDA OLUŞAN PATLAMA NEDEN OLDU"

Olayda ilk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Konuyla ilgili açıklama yapan Ümraniye Belediyesi, çökmenin şantiye elektrik kablolarında oluşan patlamadan kaynaklandığını belirtti.

ÜMRANİYE BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Olayla ilgili Ümraniye Belediyesi'nden bir açıklama geldi. Şahıs mülkiyetli iş yeri inşaatının mimari ve iksa projelerinin bulunduğu, onaylı projesine uygun olarak tüm cephelerde zemin çivisi uygulaması yaptırıldığı belirtilen yazılı açıklamada, "Söz konusu inşaatın kuzey cephesinde kullanılmayan, güvenlik önlemleri alınmış ve iksa uygulaması yapılmış olan kısmında saat 10.00 sıralarında şantiye elektrik kablolarında oluşan patlamadan kaynaklandığı düşünülen kısmi bir çökme meydana gelmiştir" denildi.

Açıklamada, inşaat çalışmaları sebebiyle trafiğe kapatılan yolda araçların park edilmemesiyle ilgili uyarı levhaları bulunduğu belirtilerek, şöyle devam edildi:

"CAN KAYBI VE YARALANMA YAŞANMAMIŞTIR"

"Yolda park halinde bulunan 3 araç toprağın çökmesiyle beraber hafriyat sahasına düşmüştür. Olay sırasında herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmamıştır. Bahse konu inşaat çevresindeki binaları tehlikeye sokacak herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ümraniye Belediyesi ve Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerekli tedbirler alınmış ve alanın güvenliğiyle ilgili dolgu çalışmaları devam etmekte olup olumsuzluk gün içerisinde giderilecektir."