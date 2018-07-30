Ümraniye'deki İnşaatın İstinat Duvarı Elektrik Kablolarının Patlaması Sonucu Çökmüş
İstanbul Ümraniye'de istinat duvarının çökmesiyle ilgili belediyeden açıklama geldi. Belediye, çökmenin şantiye elektrik kablolarında oluşan patlamadan kaynaklandığını belirtti.
Ümraniye'de istinat duvarının çökmesi sonucu bazı araçlar inşaat çukuruna düştü. Olay Fatih Sultan Mehmet Sanayi Sitesi'ndeki Site Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Belediye, çökmenin şantiye elektrik kablolarında oluşan patlamadan kaynaklandığını açıkladı.
İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ, 3 ARAÇ ÇUKURA YUVARLANDI
Ümraniye'de bir inşaatın perde duvarı, önündeki yolun bir kısmıyla birlikte çöktü. Yolda bulunan park halindeki 2 otomobil ve bir kamyon çukura yuvarlandı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Tehlike altındaki bazı araçlar da trafik ekiplerinin yardımıyla bölgeden uzaklaştırıldı.
"ELEKTRİK KABLOLARINDA OLUŞAN PATLAMA NEDEN OLDU"
Olayda ilk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Konuyla ilgili açıklama yapan Ümraniye Belediyesi, çökmenin şantiye elektrik kablolarında oluşan patlamadan kaynaklandığını belirtti.
ÜMRANİYE BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ
Olayla ilgili Ümraniye Belediyesi'nden bir açıklama geldi. Şahıs mülkiyetli iş yeri inşaatının mimari ve iksa projelerinin bulunduğu, onaylı projesine uygun olarak tüm cephelerde zemin çivisi uygulaması yaptırıldığı belirtilen yazılı açıklamada, "Söz konusu inşaatın kuzey cephesinde kullanılmayan, güvenlik önlemleri alınmış ve iksa uygulaması yapılmış olan kısmında saat 10.00 sıralarında şantiye elektrik kablolarında oluşan patlamadan kaynaklandığı düşünülen kısmi bir çökme meydana gelmiştir" denildi.
Açıklamada, inşaat çalışmaları sebebiyle trafiğe kapatılan yolda araçların park edilmemesiyle ilgili uyarı levhaları bulunduğu belirtilerek, şöyle devam edildi:
"CAN KAYBI VE YARALANMA YAŞANMAMIŞTIR"
"Yolda park halinde bulunan 3 araç toprağın çökmesiyle beraber hafriyat sahasına düşmüştür. Olay sırasında herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmamıştır. Bahse konu inşaat çevresindeki binaları tehlikeye sokacak herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ümraniye Belediyesi ve Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerekli tedbirler alınmış ve alanın güvenliğiyle ilgili dolgu çalışmaları devam etmekte olup olumsuzluk gün içerisinde giderilecektir."
-
Bu ülkede istinat duvarı yapmayı bilen bir kişi çıksın bunlara öğretsin. herşey fason. İşinizi adam gibi yapmıyorsanız cehennemliksiniz. istediğiniz kadar oruç tutun hacca gidin namaz kılın. müslüman lar adam gibi işini yapmadığı için bu durumdalar . Önce kul hakı yemeyin gerisi Allahla sizin aranızda. Bizimkiler kul hakkı yyiyip sonra Allahla kul arasına girip müslümanlık taslıyorlar. Kafir dediğiniz ülkelerde bu olaylar oluyor mu. Biraz düşünün be. Bu olaylar neden müslümanların başına geliyoCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Ümraniye ye yapılan yüzlerce yüksek katlı binalara izin veren Hasan Can Reisin yüksek katlı binalar yapmayın uyarısını dikkate almamaya devam et sen bu gün Elektrik kablosu yarın başka bir şey dersin yeter artık Ümraniye ye girilmiyor yolda yürünmüyor Trafiği felç ettiniz yüksek binalardan gök yüzü görünmüyor bu kadar Deprem riski olan bir şehirde bunlara nasıl izin veriliyor yarın bir kaza da bir can yansa bunun vebalini nasıl ödeyeceksinizCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Şaka gibi bir teşhis. Yersen.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
kentsel dönusum bıreysel olmamalı site projelı olmalı enaz 4 5 sokagı kapsamalı otoparklı bahçeli olmalı yoksa yık aynısını yapCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
-
ŞU BİR GERÇEK BU ÜLKEDE ŞANSA YAŞIYORUZ. . .Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır