Ümraniye'deki gasp zanlısı tutuklandı

03.11.2019 16:02

Ümraniye'de, bir kişinin 100 bin lirasını gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 26 Ağustos'ta Adem Yavuz Mahallesi Barbaros Sokağı'nda, Atalay K'nin 100 bin lirasının gasbedilmesi olayına ilişkin çalışma başlattı.

Gasp olayını gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli Ali Haydar A. (45) Çekmeköy'de yakalandı.

Polis yaptığı araştırmada, Ali Haydar A'nın eski patronu Atalay K'yi telefonla aradığı, sterline çevirmek için 100 bin lira istediği, karşılığında çok daha fazlasını ödeme teklifinde bulunduğu ve buluşma yerinde Atalay K'nin yanındaki 100 bin lirayı gasbettiğini tespit etti.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA