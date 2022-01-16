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Ümraniye'deki festivalde vatandaşlara hamsi ikram edildi

Ümraniye'deki festivalde vatandaşlara hamsi ikram edildi
AA / Alptekin Soykan - Haberler | Güncel

Ümraniye'de düzenlenen festivalde vatandaşlara ekmek arası hamsi ikram edildi.

ÜMRANİYE, İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de düzenlenen festivalde vatandaşlara ekmek arası hamsi ikram edildi.

Ümraniye Belediyesi ile Ümraniye Rizeliler Derneği tarafından bu yıl yedincisi yapılan Hamsi ve Kültür Festivali, Santral Meydanı etkinlik alanında düzenlendi.

Stantlarda Rize'ye özgü yöresel ürünlerin tanıtımı ve ikramı yapılan etkinlikte çeşitli sanatçılar da konser verdi.

Festivalde, mangalda pişirilen yüzlerce kilo hamsi vatandaşlara ikram edildi.

AA / Alptekin Soykan - Son Dakika Haberleri
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Ümraniye'de düzenlenen festivalde vatandaşlara ekmek arası hamsi ikram edildi.

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