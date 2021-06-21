Ümraniye'deki cinayetin zanlısı tutuklandı cinayet,Durdu Ertürk,Ümraniye,
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Ümraniye'deki cinayetin zanlısı tutuklandı cinayet,Durdu Ertürk,Ümraniye,

Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış - Haberler | Güncel

Ümraniye'de Durdu Ertürk'ün (38) kaza yaptığı otomobilden bacağından silahla yaralanmış halde çıkarılması ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Ümraniye'de Durdu Ertürk'ün (38) kaza yaptığı otomobilden bacağından silahla yaralanmış halde çıkarılması ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Durdu Ertürk kullandığı otomobille 17 Haziran'da 16.30 sıralarında Necip Fazıl Mahallesi Hamza Yerlikaya Bulvarı'nda bir kamyona çarptı. Sağlık ekiplerince araçtan çıkarılan Ertürk'ün silahla bacağından yaralandığı belirlendi.

Hastaneye kaldırılan Ertürk, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya ilişkin çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında Ertürk'ün silahla yaralandıktan sonra aracıyla hastaneye gitmeye çalışırken kaza yaptığı belirlendi.

Olayla ilgili yürütülen çalışmada, Ertürk'ü yaraladığı iddia edilen şüpheli Metin Ö. (38) üzerinde 2 silahla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Metin Ö., tutuklandı.

Şüpheli Metin Ö.'nün aynı kadınla gönül ilişkisi yaşadığı gerekçesiyle çıkan tartışmada Durdu Ertürk'ü silahlı yaralayıp kaçtığı iddia edildi.

Ümraniye'deki cinayetin zanlısı tutuklandı cinayet,Durdu Ertürk,Ümraniye,
Ümraniye'deki cinayetin zanlısı tutuklandı cinayet,Durdu Ertürk,Ümraniye,
Ümraniye'deki cinayetin zanlısı tutuklandı cinayet,Durdu Ertürk,Ümraniye,
Ümraniye'deki cinayetin zanlısı tutuklandı cinayet,Durdu Ertürk,Ümraniye,
Ümraniye'deki cinayetin zanlısı tutuklandı cinayet,Durdu Ertürk,Ümraniye,

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

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