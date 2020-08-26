Ümraniye'deki cinayetin zanlıları yakalandı Ümraniye'deki cinayetin zanlıları yakalandı Ümraniye'de kız arkadaşına laf attıkları iddiasıyla Ebubekir Doğanay'ı silahla öldürdükleri iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

Ümraniye'deki cinayetin zanlıları yakalandı

İSTANBUL - Ümraniye'de kız arkadaşına laf attıkları iddiasıyla Ebubekir Doğanay'ı silahla öldürdükleri iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

Ümraniye'de 25 Ağustos'ta Cemil Meriç Mahallesi, İmam Şafi Sokak üzerinde oturan Ebubekir Doğanay'ın uğradığı silahlı saldır sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Cinayete ilişkin çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kısa sürede şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Polis ekipleri, şüpheli Mert Ö. ile Berkan A. Ö'yü Ümraniye'de yakaladı.

Şüphelilerin, bir süre önce Ebubekir Doğanay'ın kız arkadaşına laf attıkları gerekçesiyle aralarında husumet olduğu ve olayın bu sebeple meydana geldiğini söyledikleri öne sürüldü. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden olayda silahı kullandığı öğrenilen Mert Ö. tutuklanırken, Berkan A. Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA