Ümraniye'deki camilerde kandil hazırlığı

26.02.2020 09:48 | Son Güncelleme: 26.02.2020 09:48

Ümraniye'deki cami ve mescitlerde, yarınki Regaip Kandili öncesinde temizlik çalışması yapıldı. Ümraniye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde bölge amiri olarak görev yapan Mehmet Yarıcı, "Şu anda yaklaşan Regaip Kandili'ne hazırlık kapsamında camilerimizin yıkanması ve dezenfektasyonu yapılmaktadır. Genel olarak koku olmaması açısından da özel bir solüsyon kullanıyoruz" dedi.

Ümraniye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, camiler halılardan duvar fayanslarına varıncaya kadar temizlenerek kandil gecesi için hazır hale getirildi. Bu temizlik çalışmaları sırasında özel bir de solüsyon kullanan ekipler, olası kokulara karşı da tedbir alarak camilerin mis gibi kokmasını sağladı.

"CAMİLERDE ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ"

Ümraniye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde bölge amiri olarak görev yapan Mehmet Yarıcı, "Şu anda yaklaşan Regaip Kandiline hazırlık kapsamında camilerimizin yıkanması, dezenfektasyonu yapılmaktadır. Genel olarak koku namına bir sıkıntı olmaması açısından özel bir solüsyon kullanıyoruz. Kullandığımız solüsyonlar camilerde bulunan en ufak bir kokunun dahi hissedilmemesini sağlıyor. Vatandaşların daha ferah ve temiz bir ortamda Regaip Kandiline ve üç aylara girmesini sağlamak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

"147 İBADETHANENİN TEMİZLİĞİ YAPILMAKTADIR"

İbadethanelere yönelik oluşturulan temizlik ekibine de değinen Mehmet Yarıcı, "Bu faaliyet kapsamında yerinde müdahale ederek camileri ve diğer ibadethaneleri temizliyoruz. 15 erkek ve 5 bayandan oluşan 20 personelimizle bu faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Ümraniye'mizde 37 mahallemizde 145'i cami, 2 tanesi Cemevi olmak üzere 147 ibadethanenin temizliği yapılmaktadır. Tabi bunların yanında bazı okullarımızda bulunan mescitler de bu çalışmalar sırasında temizlenmektedir. Genel olarak halı yıkama ve dezenfektasyon, duvar fayanslarının silinmesi, avize temizliği, lavabo ve tuvaletlerin temizliği, ayakkabılıklar, merdivenler, imam odası ve mihrap önleri bu çalışmaları sırasında titiz bir şekilde temizlenmektedir. Ayrıca park ve bahçeler müdürlüğünün vermiş olduğu destekle de camilerimizin bahçeleri ve şadırvanları da aynı şekilde temizlenmektedir" dedi.

Kaynak: DHA