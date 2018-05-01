Ümraniye'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı
Ümraniye'de dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Ümraniye'de dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikameti Çakmak Köprüsü yakınlarında, 34 J 2981, 34 BC 6848, 34 AE 4929 ve 34 UU 8061 plakalı otomobillerin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Mehmet Bingöl, vatandaşların yardımıyla araçtan çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle, trafik yaklaşık yarım saat tek şeritten kontrollü sağlandı. Trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.